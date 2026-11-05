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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 104: ¿Cuáles son las responsabilidades que tengo como padre?

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Johnny, un hombre de 43 años que alega que su expareja no lo deja ver a su hijo menor.

El hombre contó que mientras realizaba el servicio militar conoció a Evelyn e inició una relación con ella de la que nacieron tres hijos, siendo las dos mayores cercanas a él y el menor un casi completo desconocido, ya que tras ser infiel se separó de la mujer y esta le negó la visita. 

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Por lo mismo, Johnny quería solicitar la ayuda de Carmen Gloria Arroyo para tener alguna posibilidad de ver a su hijo. 

Carmen Gloria Arroyo
Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

¿Podrá ver a su hijo? 

A medida que avanzó la investigación del equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, se descubrió que Johnny tuvo otro hijo, de casi la misma edad del niño que ahora quiere ver, que no reconoció y del que no se hizo cargo. 

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Por otra parte, Evelyn también conversó con el equipo de Carmen Gloria, donde afirmó que Johnny jamás estuvo presente en la crianza de su hijo menor y que tampoco ha pedido visitas. 

Con todo esto en mente, Carmen Gloria Arroyo dijo fuerte y claro que ningún conflicto, ni intereses, no estará jamás por sobre los cuidados de un niño. 

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