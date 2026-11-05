Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 104: ¿Cuáles son las responsabilidades que tengo como padre?
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Johnny, un hombre de 43 años que alega que su expareja no lo deja ver a su hijo menor.
El hombre contó que mientras realizaba el servicio militar conoció a Evelyn e inició una relación con ella de la que nacieron tres hijos, siendo las dos mayores cercanas a él y el menor un casi completo desconocido, ya que tras ser infiel se separó de la mujer y esta le negó la visita.
Por lo mismo, Johnny quería solicitar la ayuda de Carmen Gloria Arroyo para tener alguna posibilidad de ver a su hijo.
¿Podrá ver a su hijo?
A medida que avanzó la investigación del equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, se descubrió que Johnny tuvo otro hijo, de casi la misma edad del niño que ahora quiere ver, que no reconoció y del que no se hizo cargo.
Por otra parte, Evelyn también conversó con el equipo de Carmen Gloria, donde afirmó que Johnny jamás estuvo presente en la crianza de su hijo menor y que tampoco ha pedido visitas.
Con todo esto en mente, Carmen Gloria Arroyo dijo fuerte y claro que ningún conflicto, ni intereses, no estará jamás por sobre los cuidados de un niño.
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