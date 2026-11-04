"Nunca lo voy a dejar de lado": Mujer exige justicia para su expareja que quedó en compleja situación de salud

04 nov. 2026 - 16:20 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Susana, una mujer que aún se sigue preocupando por Ernesto, su expareja, pese a su separación, y ahora exige justicia por su bienestar.

Y es que la mujer de 51 años mantiene una relación nueva desde hace 14 años, pero Ernesto sigue estando en su vida, ya que ella es su principal cuidadora y tienen un hijo en común.

Susana viaja hasta San Carlos, donde se encuentra Ernesto. "Yo nunca corté el lazo porque a él cada vez se le iban acumulando más enfermedades, a punto de que ahora ya él es dependiente; a él le dio un coma diabético y quedó ciego total, no tiene riñones, él no orina y ahora ya no camina, camina con un burrito y lo sigo apoyando", expresó.

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Susana pide justicia por su expareja

"Yo vivo en Santiago, él vive en el sur, en San Carlos, y al verlo tan enfermo, yo tengo que estar allá e ir una o dos veces al mes. Le llevo su mercadería, le dejo todo, todo comprado para el mes, le dejo pagado el arriendo, me tuve que hacer cargo de todo; la plata que él recibe no le alcanza", comentó Susana.

Susana explicó que ella lo apoya porque tiene corazón y su pareja actual no se opone a esta acción. Sin embargo, esto no es fácil porque la plata sale de su bolsillo y pelear con la familia de Ernesto.

"El problema que Ernesto tiene: a dos familiares les prestó harta plata; él no puede ir a cobrársela porque él ya no camina, no ve. Al hermano menor le hizo un préstamo de tres millones de pesos; quedó en devolvérselo al año, mientras que él podía caminar, iba a hablar con él para que se los devolviera... Nunca llegó", comentó Susana, y agregó que la otra persona que debe es un cuñado y una cifra superior a un millón.

En esa línea, la mujer afirmó que su deseo es que "le puedan pagar la plata que le deben a él, el hermano y el cuñado para poder sacarlo de donde él vive, cambiarlo a una parte donde él esté mejor, porque así como él está, no es vida".

"Lo único que les pido es que tomen conciencia y se pongan la mano en el corazón de que su hermano necesita esta vez, no para mí ni para su hijo (...) Nunca lo voy a dejar de lado y le doy gracias por darme un hijo como el que tenemos, y que nunca dude de que vamos a estar ahí con él, en las buenas y las malas", cerró.

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