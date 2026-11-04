Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 103: Una mujer busca recuperar la dignidad de su expareja
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Susana, una mujer de 51 años, llegó hasta el programa para compartir su historia como cuidadora de su expareja.
Y es que hace 16 años, Susana se separó de Ernesto; mientras ella se quedó en Santiago, él se fue a San Carlos para estar más cerca de su familia. No obstante, la comunicación jamás se detuvo.
Ambos tienen un hijo en común que tiene una discapacidad y, al mismo tiempo, Susana cuida de su exmarido porque con el tiempo comenzó a sufrir de distintas enfermedades y no puede pedir justicia por sí mismo.
Susana quiere justicia
Precisamente, la mujer aclara que Ernesto prestó dinero a su hermano menor y cuñado, pero no se le devolvió el dinero y ahora que está ciego, caminando con burrito y otras situaciones, no puede pedir el pago.
A raíz de esto, Carmen Gloria Arroyo expresó que es poco común que una mujer mantenga el nivel de complicidad y compañerismo con su expareja, pero aquí lo fundamental es decir que tanto Susana como Ernesto son adultos y pueden decidir por ellos mismos.
Con esto busca dar una tranquilidad a la familia de Ernesto, quienes aseguran que la mujer se quiere aprovechar de él.Ve el capítulo en
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