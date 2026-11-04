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Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 103: Una mujer busca recuperar la dignidad de su expareja

  • Por Mega

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Susana, una mujer de 51 años, llegó hasta el programa para compartir su historia como cuidadora de su expareja.

Y es que hace 16 años, Susana se separó de Ernesto; mientras ella se quedó en Santiago, él se fue a San Carlos para estar más cerca de su familia. No obstante, la comunicación jamás se detuvo.

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Ambos tienen un hijo en común que tiene una discapacidad y, al mismo tiempo, Susana cuida de su exmarido porque con el tiempo comenzó a sufrir de distintas enfermedades y no puede pedir justicia por sí mismo. 

Susana
Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Susana quiere justicia

Precisamente, la mujer aclara que Ernesto prestó dinero a su hermano menor y cuñado, pero no se le devolvió el dinero y ahora que está ciego, caminando con burrito y otras situaciones, no puede pedir el pago. 

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A raíz de esto, Carmen Gloria Arroyo expresó que es poco común que una mujer mantenga el nivel de complicidad y compañerismo con su expareja, pero aquí lo fundamental es decir que tanto Susana como Ernesto son adultos y pueden decidir por ellos mismos. 

Con esto busca dar una tranquilidad a la familia de Ernesto, quienes aseguran que la mujer se quiere aprovechar de él. 

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