El sueño de la casa propia se convirtió en pesadilla: Genoveva denuncia daños y toma de su departamento

30 oct. 2026 - 17:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos el caso de Genoveva, de 37 años, cuyo departamento logró habitar durante dos días hasta que inescrupulosos se lo tomaron.

A sus 23 años, Genoveva quedó embarazada. Fue un embarazo tranquilo y sin mayores complicaciones, sin embargo, terminó de manera abrupta a las 31 semanas. Su Ignacio nació prematuro y solo unos meses después fue diagnosticado con parálisis cerebral.

Luego de años y con ayuda de Teletón, logró el sueño de la casa propia en 2024, ya con Ignacio de 14 años y una hija de 9.

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"Llevé a mis hijos a conocer el departamento. Quedaron supercontentos y felices de que iban a tener su espacio. Ya teníamos todo distribuido, cada uno iba a tener su dormitorio", sostuvo.

En enero de 2025, se mudó con sus dos hijos a su nuevo hogar. Sin embargo, no se imaginaba con lo que se iba a encontrar: Una serie de daños que hicieron su vivir en una verdadera pesadilla.

A los dos días se devolvió a Santiago y cuando volvió en junio, el departamento por el cual tanto había luchado había sido tomado.

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