No tiene contacto con él desde hace seis años: Johnny quiere que su expareja lo deje ver a su hijo menor

05 nov. 2026 - 16:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Johnny, un hombre de 43 años, llegó al programa alegando que la madre de sus hijos no lo deja ver al menor de sus retoños.

Precisamente, junto a Evelyn tuvieron 3 hijos y una familia que compartió casi 20 años, pero todo terminó de mala forma y con él alejado de su niño menor.

Johnny afirmó que conoció a su expareja mientras hacía el servicio militar y comenzaron a formar una familia en la que ambos lograban complementarse en ciertos aspectos. Sin embargo, la relación de ambos comenzó a decaer.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Johnny quiere ver a su hijo

No obstante, todo terminó cuando Johnny tuvo una relación por fuera de su pareja y de aquel vínculo externo nació otro hijo.

Desde ese momento, Johnny sigue en contacto con sus dos hijas mayores, pero asegura que desde hace seis años Evelyn no le permite ver a su hijo menor. "Yo la última vez que vi a mi hijo menor, él tenía como 3 años, sí, como 3 aquí; nos sacamos una foto juntos ahí... Si no fuera por mis hijas, yo no sabría nada de él", comentó.

"Ellas son personas adultas, entonces, a pesar de los errores que uno ha cometido, yo sigo tratando de verlas del día a día", alegó, y agregó que "Evelyn te diré ponerte la mano en el corazón y pensar en el futuro del niño, que realmente le hace su papá al lado, como Millaray y Danae... Yo soy su papá".

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