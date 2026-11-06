Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 105: Mujer exige el pago de crédito a su expareja

06 nov. 2026 - 17:10 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Paula, una mujer de 29 años que acusa a su expareja le debe cerca de $4 millones y que la dejó pagar un crédito de otros $6 millones.

La mujer contó que durante los 11 años de relación con Diego, ella se hizo cargo de la mayor parte de los gastos del hogar y las necesidades de él. De hecho, el sujeto habría estado cerca de cuatro años sin tener un empleo.

Con el fin de saldar la deuda que mantenían, solicitaron un crédito de $6 millones. Según explicó, Paula se quedaría con la mitad del dinero para cubrir una deuda que Diego mantenía con ella. Con el resto, el hombre compró un anillo y le pidió matrimonio. A cambio, también le exigió que comprara un equipo de música cuyo valor ascendía a $400 mil.

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Tras terminar la relación, Diego amenazó con ingresar a la casa para retirar sus cosas y, a la vez, dejó de pagar el crédito, por lo que ella tuvo que hacerse cargo de las cuotas.

El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro intentó contactarse con la persona en cuestión. Sin embargo, no pudo encontrarlo en ninguno de sus domicilios. En cambio, conversaron con la supuesta hermana de Diego, quien cuestionó la palabra de Paula y, en especial, que cobre la deuda pendiente.

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