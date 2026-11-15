Un difícil panorama para Daniel: Se complica la búsqueda de donante en La Baronesa

15 nov. 2026 - 11:20 hrs.

Daniel (Francisco Reyes Cristi) descubrió que tiene leucemia tras una serie de síntomas que lo llevaron incluso al desmayo. Ahora, corre contra el tiempo para encontrar un donante de médula ósea y los principales candidatos están entre su familia más cercana.

El primero en someterse al examen de compatibilidad fue Antonio (Carlos Díaz), llevándose la desagradable sorpresa de que no puede donar porque ni siquiera es el padre biológico del chef.

En los recientes capítulos de La Baronesa, León (César Caillet) admitió que cambió los espermios de Antonio por los suyos propios y él es el verdadero progenitor, no solo de Daniel, sino que también de sus hermanas.

Ellas, ignorando esta situación, también se sometieron a un análisis de sangre. El resultado anunció que no son compatibles, pese a compartir padre y madre con Daniel y poniendo un nuevo contratiempo al tratamiento.

La Baronesa / Mega

Clara (Lorena Bosch) está desaparecida y fiscalía ya la da por muerta. Solo queda León para ver si puede donar y en un avance del próximo episodio, se hará el test a escondidas. ¿Podrá salvarlo?

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