León se someterá en secreto a un examen para saber si puede ayudar a Daniel en el capítulo 62 de La Baronesa

13 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 62 de La Baronesa, León (César Caillet) se negará a quedarse de manos cruzadas e irá hasta la oficina del doctor Labra (Cristián Carvajal).

Precisamente, León está pasando por un momento complejo de su vida donde sabe que quizás él es el único que puede ayudar a Daniel (Francisco Reyes Cristi) en su diagnóstico.

Es por esto que tomará una decisión que lo podría dejar expuesto en su mentira.

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León se someterá a examen

"Te puedo perder, Antonio, pero a mis hijos no", dirá León antes de bajarse de su vehículo y dirigirse hasta la consulta del doctor Labra y ser donante voluntario.

"Vengo a tomarme muestra para un estudio de histocompatibilidad", asegurará León, lo que dejará sorprendido al doctor Labra y le hará más preguntas; será en ese momento donde él afirmará que quiere saber si puede ser el donante que busca Daniel Márquez.