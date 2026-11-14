León traicionó a Antonio: Reconoció ser el padre biológico de sus tres hijos y marcó la semana en La Baronesa

14 nov. 2026 - 11:20 hrs.

Esta semana en La Baronesa, León (César Caillet) hizo una confesión que cambió para siempre su relación de 30 años con Antonio (Carlos Díaz).

A raíz de la leucemia de Daniel (Francisco Reyes Cristi) se hizo indispensable encontrar un donante genéticamente compatible. Como el chef no quería asustar a sus hermanas, le pidió a su padre hacerse el examen de compatibilidad.

Lo que ninguno de los dos esperaba es que no solo no fuera posible la donación, sino que el resultado arrojó que el abogado ni siquiera es el padre biológico de Daniel.

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León escondía un secreto

¿Cómo era posible? León le había asegurado a su amante que las inseminaciones artificiales practicadas en Clara (Lorena Bosch) se habían hecho con cuidado y bajo su propia supervisión como ginecólogo. No debería haber posibilidad de error.

En medio de su conmoción, Antonio le pidió explicaciones al médico y él tuvo que admitir la verdad: decidió cambiar los espermios por los suyos propios porque estaba desesperado por ser padre. Daniel, Emilia (Octavia Bernasconi) y Paula (Francisca Armstrong) son sus hijos.

Esta mentira de décadas terminó por quebrar la relación oculta que llevaban. Ahora, Antonio no quiere saber nada más de León ni mucho menos que se acerque a su familia.

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