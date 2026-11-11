Secretos revelados y casi 700 mil personas de peak marcaron el episodio de este miércoles de La Baronesa

11 nov. 2026 - 18:36 hrs.

La Baronesa volvió a liderar su horario con el capítulo de este miércoles, que estuvo marcado por una noticia que cambia el rumbo de la historia: Aurora (Loreto Valenzuela) supo que Daniel (Francisco Reyes Cristi) sufre de leucemia y que su hijo Antonio (Carlos Díaz) no es el padre del joven.

La teleserie de Mega promedió 637.977 personas por minuto online, superando por amplio margen a la competencia: CHV tuvo 424.931; TVN marcó 167.096 y Canal 13 consiguió 146.929 personas.

En la trama, Antonio acude desesperado a León (César Caillet) para que le diga quién es el verdadero padre de Daniel, para poder conseguir un donante compatible y salvar la vida del joven.

Mientras tanto, Daniel quiere borrar todo recuerdo de su madre, Clara (Lorena Bosch), cuya desaparición es investigada como homicidio. La culpa de haber sido infiel, sin saber la verdadera razón detrás de los líos de paternidad.

La Baronesa se emite de lunes a viernes en Mega y está disponible en MegaGO.

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