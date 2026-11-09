La Baronesa domina ampliamente la tarde con un capítulo larga duración: Este fue el rating

09 nov. 2026 - 18:52 hrs.

Este lunes 9 de noviembre, La Baronesa volvió a dejar en claro quién manda en la tarde. Desde su estreno, el 17 de agosto, la teleserie ha encabezado su horario sin ceder el primer lugar, y este capítulo de larga duración no fue la excepción.

Entre las 16:29 y las 18:14, promedió 504.503 personas por minuto online y alcanzó un peak de 601.020, dejando atrás a CHV que tuvo 331.374, TVN con 172.717 y Canal 13 168.998.

El episodio partió con Daniel encarando a León (César Caillet) por haber traicionado el secreto de su romance con Francesca (Katyna Huberman). Lejos de asumir su responsabilidad, León arremetió contra ella, a quien culpa de lo ocurrido, y dejó ver parte de su alterada personalidad.

La búsqueda de un donante compatible para combatir la leucemia de Daniel (Francisco Reyes Cristi) destapó una noticia devastadora: los resultados del hematólogo mostraron que él y Antonio (Carlos Díaz) tienen perfiles genéticos distintos, por lo que es científicamente imposible que Antonio sea su padre biológico.

Daniel asumió, erróneamente, que la explicación es una infidelidad de Clara (Lorena Bosch). Antonio, en tanto, reunió a sus hijas Paula (Francisca Armstrong) y Emilia (Octavia Bernasconi) para contarles que su hermano tiene leucemia y que deben buscar un donante.

A esa revelación se suman los avances de la investigación del fiscal (Etienne Bobenrieth) sobre el misterio que hoy tiene en vilo a la audiencia: quién atacó a Clara. Las sospechas apuntan a León, Antonio, Samuel (Francisco Ossa), Aurora (Loreto Valenzuela), Daniel y Andrea (Catalina Guerra).

En el avance del próximo capítulo se anticipa un nuevo remezón para la familia: Paula y Emilia sabrán que Antonio no es el padre de su hermano.

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