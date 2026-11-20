20 nov. 2026 - 16:08 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Cynthia, una mujer de 43 años que llegó hasta el programa porque quiere vender la casa que dejó como herencia su padre y donde vive su segunda familia.

Cynthia nació en una familia que parecía ser perfecta. Sus padres se casaron en 1967 y tuvieron 4 hijos. Ella era la menor, por eso siempre fue la más consentida de la casa y la que más sufrió con la separación de sus padres.

Cuando aún era una niña, René, su padre, se fue de la casa para comenzar una vida al lado de Carmen, su nueva pareja, y Carolina, la hija que tuvo con ella. Sin embargo, la relación entre ambas familias siempre fue tensa, mientras se peleaban con el amor de este padre.

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Finalmente, murió en el año 2021. Ahí, en medio de ese dolor y sufrimiento por la muerte de este padre, comenzó una lucha por su patrimonio, en particular, por la casa que compartía con Carmen.

Son 8 los herederos de la propiedad donde actualmente vive Carmen y su familia de manera completamente gratis.

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