19 nov. 2026 - 16:25 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Natalia, una mujer de 32 años que llegó hasta el programa para exigir que sus arrendatarios abandonen su casa.

Natalia y su familia están viviendo una verdadera pesadilla, y es que jamás se imaginaron que arrendar su propiedad sería el comienzo de un calvario que hoy no saben cómo terminar.

Decidió dejar Buin y trasladarse más cerca de su madre para así recibir el apoyo con el cuidado de sus hijos. Fue así cuando decidió arrendar su propiedad sin imaginar todo lo que vendría después.

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La corredora hizo el nexo con una familia que se veía tranquila, pero que con el correr de los meses resultó ser aprovechadora. De acuerdo a Natalia, deben un total de $7 millones por una mensualidad y otros $1.800.000 de cuentas básicas.

Natalia y su familia debieron dejar la casa que arrendaban y trasladarse donde su mamá, donde vive de allegada en una pieza con su esposo e hijo.

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