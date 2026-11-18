18 nov. 2026 - 16:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos a Valentina, una joven de 23 años que vive la misma historia de miles de mujeres en Chile: el padre de su hijo no lo quiere reconocer.

Valentina fue madre a los 18 años con su pareja de aquel momento, quien cuando se enteró de esto, afirmó que no quería ser padre, incluso solicitándole el aborto para enfocarse en su carrera de futbolista, ya que ese era su sueño.

Su mamá logró hablar con la mamá de su expareja y él cambió de actitud. Sin embargo, esto duró solo los cuatro primeros meses del embarazo hasta que le confesó que se había enamorado de otra persona.

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Valentina quiere que reconozca a su bebé

Terminando el liceo, aislada de todos y sola, Valentina vivió un embarazo muy solitario y, una vez que nació su bebé, se comunicaron con el padre, pero este no respondió a ningún mensaje.

"Después de eso, yo decidí que no iba a insistir más, y ahí fue cuando yo decidí no ponerle el apellido de él a nuestro hijo, por su desinterés", expresó, pero todo cambió cuando al año y medio del nacimiento de su hijo, este hombre volvió para pedirle una nueva oportunidad.

Valentina creyó en él, ya que se veía motivado a asumir su responsabilidad como padre, pero esto solo duró un tiempo, negándose a entregar su apellido al niño. Ahí la relación terminó definitivamente, momento en el que esta joven madre decidió demandarlo.

"Me ha mandado mensajes muy, muy hirientes diciéndome que él no me va a dar ni un peso, que nunca va a querer al niño, que va a hacer lo posible para que nuestro hijo no tenga el apellido de él, porque él no lo quiere y que él no va a estar presente, y que a lo mejor sí le va a dar dinero, pero nunca le va a dar cariño porque nunca lo va a considerar en su vida", expresó.

Y es que, pese a ser notificado, la pareja de Valentina desapareció por completo. No ha asistido a ninguna audiencia, ni a las pruebas de ADN.

"Yo estoy haciendo mi parte, yo estudié, estoy buscando trabajo y estoy buscando de alguna forma generar ingresos, pero también necesito que él se haga responsable de su acto y que él cumpla con lo que le corresponde y con lo que alguna vez me prometió", cerró Valentina.

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