17 nov. 2026 - 16:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Karen, una mujer de 36 años que llegó hasta el programa porque, según ella, su hermano le arruinó su vida.

La relación con su hermano José Luis era muy buena; compartían en todo momento y salían a pasear, siendo un ambiente grato de familia. "Mi hermano significaba una imagen paterna que nunca tuve y un amigo", expresó.

Y es que José Luis se endeudó a tal nivel que ella decidió tenderle una mano y poner a su nombre los bienes que él tenía.

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Karen arruinó su vida por su hermano

"Tenía 22 años, no le tomé mucho el peso, no sabía que iba a ser por tanto tiempo", expresó, y agregó que jamás pensó en las consecuencias que esto podría traer en un futuro para tener su casa propia.

Fue así como Karen comenzó a recibir los partes de la autopista a su nombre, así como otras deudas de bienes que también quedaron a su nombre. "He hablado con mi hermano y él no es consciente... Llevo 15 años con una casa y dos autos a mi nombre y no he sacado beneficio alguno", comentó.

"Si mi hermano José Luis me estuviese escuchando, yo le diría que, por favor, transfiramos las cosas, los dos vehículos y la casa. Por hacerle un favor a mi hermano, la única afectada he sido yo", cerró Karen.

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