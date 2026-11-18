18 nov. 2026 - 17:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Valentina llegó hasta el programa para pedir que su expareja reconozca al hijo que tienen juntos.

Y es que Valentina, a sus cortos 18 años, se enteró de su embarazo y decidió seguir adelante con este. Sin embargo, su expareja aseguró que él quería enfocarse en su carrera como futbolista y no ser padre.

A raíz de esto, Valentina optó por no darle el apellido de su padre a su hijo. No obstante, todo cambió cuando este hombre volvió por una segunda oportunidad, pero al tiempo retomó las mismas actitudes; hecho que causó el fin de su relación y una demanda en contra de él.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Una realidad de Chile

Ante esto, Carmen Gloria Arroyo explicó a Valentina que si este hombre ha sido irresponsable durante estos cuatro años, probablemente lo siga siendo, pero eso no quita que la justicia lo pueda obligar a pagar.

Gracias a una investigación, y tal como había mencionado Valentina, este hombre tiene citaciones pendientes al Servicio Médico Legal (SML) para realizarse un test de ADN, pero aún no lo ha hecho.

Asimismo, se descubrió que a fin de mes hay una demanda por reclamación de paternidad con fecha al 24 de noviembre, donde se podría acoger la denuncia de Valentina, ya que, al ser notificado, este hombre no ha acudido al SML en dos ocasiones.

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