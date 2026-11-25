25 nov. 2026 - 16:10 hrs.

Este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en Carmen Gloria: Fuerte y Claro no se dejó pasar esta importante fecha.

Por lo mismo, la abogada y animadora del programa, Carmen Gloria Arroyo, se tomó un espacio al comienzo del capítulo de este miércoles para hablar sobre este día y todo lo que involucra esta lucha.

"Hoy quiero hablarte a ti, que todavía no te atreves a contar lo que estás viviendo, que dudas si estás exagerando y tienes miedo a que no te crean. Hay una violencia que a veces nos cuesta ver", expresó.

El mensaje de Carmen Gloria Arroyo

En esa línea, la abogada afirmó que "una mujer puede tener carácter, haber construido una carrera exitosa. Desde afuera, su vida puede parecer perfecta. Y en su casa, esa misma mujer puede tener miedo de decir lo que piensa".



"Haber dejado de hablar con sus amigas y tener que explicar hasta en qué gastó la plata que ella misma se ganó. Puede llegar el día en que se dé cuenta que las decisiones de su vida las está tomando la persona en quien más confió, aquella a la que un día llamó el amor de su vida", explicó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

A raíz de esto, comentó que "esa violencia también duele, se instala de a poco, puede tomar años recuperar la confianza para decidir por una misma. Si cuando por fin se atreve a hablar, la cuestionamos, le hacemos más difícil volver a pedir ayuda. Tal vez hoy, después de este programa, te atrevas a mandar ese mensaje, o quizás sea quien lo reciba".

"Ojalá que en ese momento sepamos dejar de lado lo que estamos haciendo y contestar algo tan sencillo como 'tengo tiempo, te creo, te escucho'", cerró.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro