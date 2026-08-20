Angélica cuida de su abuelo de 92 años: Le pide a sus tíos tomar responsabilidad en esta labor

20 ag. 2026 - 17:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Fuerte y Claro, Angélica acudió para solicitar ayuda con su abuelo Arnaldo. Ella es la que se hace cargo de su cuidado, pero necesita que sus tíos también tomen responsabilidad en la tarea.

El adulto mayor tiene 92 años y tras ser internado en un hogar de adultos mayores, Angélica notó que extrañaba profundamente a su familia y no quería morir lejos. Fue así como decidió llevarlo a vivir a su propia casa.

"Pónganse la mano en el corazón"

Ha pasado casi un año de asumir esta demandante labor, tomando en consideración que Arnaldo ya no puede valerse por sí mismo.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Angélica siente que la carga ha recaído casi exclusivamente sobre ella, pues el resto de la familia (sus tíos) no se ha involucrado con visitas regulares o apoyo económico. "A nosotros nos ha afectado con mis hijas porque ya tenemos muy poca comunicación o interacción, no hay tiempo para eso. Yo no estoy durmiendo bien, (...) estoy colapsada", dijo.

"A mí esto me hace sentir súper mal porque mi abuelo jamás fue la mala persona, jamás fue un mal papá, nunca jamás les dio malos ejemplos", insistió.

Por eso decidió hablarles a sus tíos en el programa, pidiéndoles ayuda concreta para poder seguir cuidando de su abuelo: "Pónganse la mano en el corazón, porque ustedes también son personas que van a llegar a la misma instancia. (...) Él lo necesita".

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