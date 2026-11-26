26 nov. 2026 - 16:40 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, la emoción inundó por completo a Carmen Gloria Arroyo, quien no pudo evitar las lágrimas ante la historia de Vanessa y el testimonio de su hija Constanza.

Precisamente, este jueves conocimos la historia de Vanessa, una mujer de 41 años que se convirtió en madre por primera vez a los 14 años y que luego reintentó formar su familia, dando a luz a cinco hijos más.

Sin embargo, los problemas surgieron cuando su hermana abandonó a sus tres sobrinos, instancia en la que Vanessa no dudó en hacerse cargo de ellos, criando a nueve niños de forma casi simultánea y sin apoyo de los padres.

La emoción de Carmen Gloria Arroyo

Fue durante este episodio que Jairo Valdés llegó hasta la casa de Vanessa, donde pudo conversar con Constanza, una de las hijas mayores de la mujer, y quien dio ejemplos de cómo vivían en su hogar y los esfuerzos que ella hacía con sus hermanos por ayudar a su madre.

Esta situación quebró a Carmen Gloria Arroyo, quien no aguantó las lágrimas: "Primero se llama Coni, igual que mi hija mayor, y tiene ese mismo ángel, esa risa maravillosa ante la adversidad, que creo que es un regalo de la vida; no toda la gente tiene la capacidad de mantener el ánimo arriba, independiente de lo que pase o independiente de qué etapa de la vida estemos".

"Y aquí está difícil, y es una sensación de injusticia que es lo que a mí me mueve en el mundo, muy grande. Hay una mujer generosísima que es Vanessa, que a pesar de tener 6 hijos decide recoger a sus 3 sobrinos y tratarlos como hijos, que durante 9 años ha guardado un digno silencio sacrificándose sola para sacar adelante una familia", aseguró.

Carmen Gloria Arroyo / MEGA

Dicho esto, agregó que "la vida parece empecinarse; cuatro de estos hijos tienen enfermedades gravísimas que necesitan tratamiento urgente y, si el dinero no alcanza a comer, menos para las enfermedades y el tratamiento, y el invierno casi le destroza su casa. Y así todo, Coni, con tan solo 21 añitos, nos recibe con una hermosa sonrisa".

"Yo estoy bien quebrada, bien emocionada y lo siento súper injusto frente a Vanessa, porque quien vive día a día esta realidad es ella y sus hijos, no nosotros", cerró.



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