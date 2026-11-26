Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 116: Madre de seis hijos cría a sus tres sobrinos y pide ayuda
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Vanessa llegó hasta el programa para dar a conocer su historia, ya que es madre de seis niños, pero además se tuvo que hacer cargo de sus tres sobrinos, luego de que su hermana los abandonara.
Fue madre por primera vez a los 14 años y luego intentó volver a formar familia, pero ninguno de los padres de su hijo se hizo cargo totalmente, criando sola a sus niños, a los que se sumaron sus sobrinos.
Por lo mismo, llegó a Carmen Gloria: Fuerte y Claro para pedir ayuda, porque su sobrino mayor requiere una operación de oído, ya que no fue tratado oportunamente por sus padres.
La compleja vida de Vanessa
Jairo Valdés, por su parte, conversó con Constanza, hija de Vanessa, quien explicó cómo todos los hermanos se apoyaban entre ellos para ayudar a su madre, mientras que la madre de Vanessa arremetió contra su hija por un supuesto dinero mal utilizado.
Durante el transcurso del programa, Grupo Defensa informó que Vanessa debía tomar acciones necesarias contra los abuelos y padres de los niños, y que ellos la ayudaría.
Asimismo, la Municipalidad de La Florida se comprometió con ayuda para Vanessa, siendo el primero el beneficio del Capital Semilla, así como la escuela de la formación abierta para tener mayor difusión y clientes.
De igual forma, en el Centro Verdán entregarán sesiones terapéuticas gratuitas para Vanessa.
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