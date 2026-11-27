"El papá se anda arrancando hace años": Madre de niño con autismo exige que el hombre se haga cargo
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Aida, una mujer de 23 años, madre de un niño de 8 años que tiene autismo en grado 2.
Aida trabaja en la semana como educadora de párvulos y en el fin de semana como retail del mall, siendo todas las ganancias para su hijo, y es que el padre de su bebé la abandonó por completo luego de haber sido infiel.
"Yo nunca dejé a mi hijo de lado, fui presente, luché por él con apoyo de mi mamá en todo momento y me enteré del diagnóstico de Nicolás a los 3 años, ya que empecé a ver características en él", expresó Aida, a lo que agregó que su familia cree que el papá lo abandonó por eso.
Aida quiere que el padre de su hijo se haga cargo
"Dada la condición de Nicolás, es complejo buscar una persona que lo pueda cuidar", afirmó, a lo que añadió que es su madre quien se hace cargo de su nieto, mientras ella trabaja toda la semana.Ir a la siguiente nota
Aida estima que mensualmente gasta 700 mil pesos, por lo que necesita el apoyo de Benjamín, padre de Nicolás, quien a los dos años se esfumó por completo, y aunque ella lo intentó demandar, el hombre no pudo ser localizado.
"Carmen Gloria, yo no pido nada para mí, pero sí para mi hijo; necesita tener una atención mucho más priorizada a su condición y, lamentablemente, el papá de Nicolás no está presente. Yo puedo seguir esforzándome día a día, seguir trabajando, seguir sacrificándome, pero no puedo hacer todo completamente sola", expresó.
En esa línea, comentó que "necesito que mi hijo tenga sus derechos como corresponde. El papá se anda arrancando ya hace años, mientras tengo a mi familia apoyándome para poder salir a trabajar y tener a mi hijo en buenas condiciones".
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