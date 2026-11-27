Padre del hijo de Aida responde tras denuncia por ausencia y pensión alimenticia
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, logramos contactar a Benjamín, padre del hijo de Aida, quien accedió a hablar con un equipo del programa.
Benjamín, quien reside en San Bernardo, conversó con Nicolás Gutiérrez mientras caminaba por la calle y admitió que no ha sido un padre presente para su hijo.
"Obviamente, tengo que dar mis responsabilidades como papá; actualmente se me está haciendo muy difícil por el hecho de que igual el trabajo en Chile está medio complicado", partió diciendo.
Papá de hijo de Aida habla con Carmen Gloria: Fuerte y Claro
"Llevo igual varios meses sin poder dar lo que doy, pero igual se me ha complicado actualmente. De hecho, ahora voy a un trabajo que no paga muy bien, pero tengo que tratar de sustentar algo para poder mandarle", aseguró.Ir a la siguiente nota
En esa línea, agregó que ha entregado de dar lo que más puedo, pero el trabajo sigue siendo muy complicado. Asimismo, expresó que no es que no lo quiera ver, sino que Aida ha puesto condiciones que a él no le acomodan.
"Desde que nos separamos, nos separamos de la mejor forma; no me quiero ir a meter a su casa para que, de hecho, una vez fue mi mamá, me basurearon hasta por si acaso y, bueno, igual tendrán sus razones", argumentó.
Enseguida, aseguró que él ha madurado y que espera entregar una pensión aún más grande. "Estoy tratando de moverme de todas las formas posibles; ahora con los estudios se me dificultó más poder trabajar. Estoy tratando de tener algo para poder darle también a él", afirmó.
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