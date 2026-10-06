Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 82: Dejar los conflictos familiares por el bien de un adulto mayor

06 oct. 2026 - 17:45 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Rosa tiene 81 años y padece Alzhéimer, además de otras patologías. Actualmente vive con su hijo Osvaldo y su pareja, quienes la cuidan junto a su otra hija, Ana Rosa. Sin embargo, no todos tendrían acceso a visitarla.

Yasna (hija de otro padre), y la hermana de Rosa, Elizabeth, denunciaron que no pueden verla ni llamarla. Yasna pidió recuperar el vínculo, participar en los cuidados y tenerla 10 días al mes.

Osvaldo y Ana Rosa sostuvieron que nunca han cerrado la puerta a las visitas y que acordaron en una mediación que Yasna la viera una vez al mes. Por su parte, la acusaron de ser conflictiva y de no aportar económicamente a los cuidados de su madre.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Las recomendaciones del equipo de expertos

La doctora Isidora Jiménez, geriatra del Instituto Nacional de Geriatría, hizo un llamado a poner a Rosa en el centro y dejar momentáneamente las discrepancias familiares.

En este sentido, la profesional advirtió que los traslados entre casas y los cambios de cuidador generan confusión, agitación y riesgo de caídas, por lo que no son recomendables. "Ella lo está pasando mal, ella está viviendo este camino que es largo, pero que va en un gran deterioro. Creo que es muy importante poder organizar los cuidados", señaló.

Si no logran entenderse, un tribunal deberá evaluar si el contacto beneficia a Rosa. El panel insistió en que prioricen su bienestar por sobre disputas internas.

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