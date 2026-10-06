Priorizar al adulto mayor: Geriatra dio consejos para mejorar la calidad de vida de Rosa en Fuerte y Claro
En Fuerte y Claro la discusión del día giró alrededor de Rosa, quien padece Alzhéimer y la posibilidad de visitarla se ha visto restringida por problemas familiares entre sus hijos.
En este sentido, el programa invitó a la doctora Isidora Jiménez, geriatra del Instituto Nacional de Geriatría, para entregar consejos sobre el cuidado de pacientes con esta enfermedad y cómo mejorar su calidad de vida.
"Ella no está en condiciones de ser trasladada tantas veces a distintos hogares. Por otro lado, esto puede ser muy confuso para ella. Ella no está comprendiendo el conflicto que hay entre ustedes, y al mismo tiempo es muy importante como familia intentar coordinar los cuidados, para que sea lo mejor para Rosa y que Rosa sea el centro", señaló la profesional.Ir a la siguiente nota
"Ella lo está pasando mal, ella está viviendo este camino que es largo, pero que va en un gran deterioro. Creo que es muy importante poder organizar los cuidados y de esa forma darle una mejor atención a Rosa, que ella tenga un buen pasar y que su calidad de vida sea linda de aquí hasta el final de sus tiempos", agregó.
Finalmente, la doctora Jiménez recalcó que la enfermedad es degenerativa e irreversible, con un deterioro cognitivo y físico que no tiene vuelta atrás. Entenderlo así ayudaría a separar los conflictos familiares de la persona.
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