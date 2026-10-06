Priorizar al adulto mayor: Geriatra dio consejos para mejorar la calidad de vida de Rosa en Fuerte y Claro

06 oct. 2026 - 16:50 hrs.

En Fuerte y Claro la discusión del día giró alrededor de Rosa, quien padece Alzhéimer y la posibilidad de visitarla se ha visto restringida por problemas familiares entre sus hijos.

En este sentido, el programa invitó a la doctora Isidora Jiménez, geriatra del Instituto Nacional de Geriatría, para entregar consejos sobre el cuidado de pacientes con esta enfermedad y cómo mejorar su calidad de vida.

"Ella no está en condiciones de ser trasladada tantas veces a distintos hogares. Por otro lado, esto puede ser muy confuso para ella. Ella no está comprendiendo el conflicto que hay entre ustedes, y al mismo tiempo es muy importante como familia intentar coordinar los cuidados, para que sea lo mejor para Rosa y que Rosa sea el centro", señaló la profesional.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Ella lo está pasando mal, ella está viviendo este camino que es largo, pero que va en un gran deterioro. Creo que es muy importante poder organizar los cuidados y de esa forma darle una mejor atención a Rosa, que ella tenga un buen pasar y que su calidad de vida sea linda de aquí hasta el final de sus tiempos", agregó.

Finalmente, la doctora Jiménez recalcó que la enfermedad es degenerativa e irreversible, con un deterioro cognitivo y físico que no tiene vuelta atrás. Entenderlo así ayudaría a separar los conflictos familiares de la persona.

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