Elizabeth quiere volver a ver a su hermana con alzhéimer: Sobrinos no le permitirían visitarla

06 oct. 2026 - 16:35 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Elizabeth Lagos tiene 68 años y tiene una delicada condición médica. En estas circunstancias, vino al programa porque su mayor pena es no saber cómo está su hermana Rosa. Eran muy cercanas: Rosa la cuidó desde niña y la visitaba todos los sábados, hasta que la pandemia y la salud de ambas las fueron alejando.

"Cómo quisiera verla aunque sea una vez más, porque la extraño mucho", declaró al programa.

Rosa tiene 81 años, alzhéimer y secuelas de accidentes cerebrovasculares. La lejanía entre ambas hermanas comenzó por un conflicto familiar. El hijo menor de Rosa se la llevó consigo y no Elizabeth no ha podido contactarla.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Cada día se apagan más las lucecitas de su cabecita, que ella no va a saber quién soy, pero al menos yo sí sé quién es ella", relató. Actualmente vive una lucha contra el tiempo para reencontrarla.

Pero este drama no es solo de Elizabeth, ya que Yasna, hija de Rosa tampoco ha podido ver a su madre. "Está muy triste porque, como no la puede ver, pasa llorando por la tristeza. (...) Lo único que buscamos es poder disfrutar a mi hermana el tiempo que le quede de vida".

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