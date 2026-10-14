¿Quién se hace responsable? Los antecedentes clave para buscar indemnización tras accidente en la vía pública

14 oct. 2026 - 16:55 hrs.

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos el caso de Constanza, la mujer que quedó atrapada bajo un árbol mientras se dirigía a buscar a su hija al colegio, en medio de las intensas precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana.

Actualmente, permanece internada en el hospital de la Mutual de Seguridad, donde fue operada de una de sus piernas. Además, presenta lesiones en el bazo y uno de sus riñones.

A propósito de este caso, especialistas explicaron qué antecedentes pueden reunir las víctimas de accidentes ocurridos en la vía pública y sus familiares para evaluar eventuales acciones legales.

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Patricio Meza, abogado de Grupo Defensa, señaló que la discusión jurídica en este tipo de situaciones se centra en determinar si la caída del árbol se produjo exclusivamente por las condiciones meteorológicas o si existió responsabilidad de alguna entidad del Estado.

Por ello, recomendó reunir la mayor cantidad posible de antecedentes, como videos, testimonios, documentos y registros médicos, que permitan reconstruir lo ocurrido.

Por su parte, Vladimir Mondaca, juez de Policía Local, destacó la importancia de acreditar el trayecto que realizaba la persona afectada al momento del accidente.

En el caso de Constanza, por ejemplo, un certificado del colegio de su hija que indique los horarios de ingreso y salida podría ayudar a respaldar las circunstancias de su desplazamiento.

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