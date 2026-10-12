Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 85: ¿Qué dice la ley sobre ocultar ingresos para no pagar pensión?

12 oct. 2026 - 16:38 hrs.

En un nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Jennifer Reyes, de 36 años, quien exige que Gabriel, el padre de su hija, cumpla con el pago de la pensión de alimentos.

La mujer acusó que el hombre mantiene una deuda de $12 millones y que, además, no ha construido un vínculo afectivo con su hija, una situación que, según sostuvo, se prolonga hasta hoy.

En medio del caso, el periodista Rafael Venegas se contactó con la actual esposa de Gabriel, quien también lo habría demandado por pensión de alimentos. Sin embargo, la mujer defendió su actuar y dejó entrever que mantenía su relación con él.

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Además, el comunicador conversó con los padres y la hermana del hombre, quienes manifestaron su preocupación por su falta de compromiso e interés y aseguraron que, en varias ocasiones, han debido hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones.

A propósito de esta situación, la abogada y conductora del programa, Carmen Gloria Arroyo, explicó las sanciones que contempla la legislación para quienes ocultan o manipulan información sobre sus ingresos en un juicio de pensión de alimentos.

"En un juicio sobre pensión de alimentos, quien oculta, modifica o manipula información referente a sus ingresos, comete un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal y que tiene una pena que va de 1 a 60 días", señaló.

"Y el inciso 6º del mismo artículo 5º señala que, además, quien ayuda a ocultar, a tergiversar o a desinformar sobre los ingresos de esa persona, recibe la misma sanción", agregó.

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