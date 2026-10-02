Graciela prestó dinero a su sobrino y terminó endeudada en más de 5 millones de pesos: "¿Por qué lo hizo?"

02 oct. 2026 - 16:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Graciela, de 53 años, que quiere que su sobrino le pague el dinero que le prestó.

Precisamente, Graciela siempre fue muy cercana a sus sobrinos, ya que su hermana no tuvo un muy buen pasar económico.

Por lo mismo, cuando Claudio, su sobrino, volvió a su vida para pedirle un gran favor, ella no dudó. "Me quiero operar, arreglarme los dientes; yo le quiero pedir unos 8 millones y así pagamos todo", habría dicho el joven a Graciela.

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Graciela quiere su dinero de regreso

A raíz de esto, Graciela pidió avances al banco para pasarle 2 millones de pesos, pero más adelante surgió que Claudio había chocado el auto de un amigo y necesitaba más dinero urgente.

"Me empezaron a llegar las cartas de cobranza, me venían a decir que por último abonara 500 mil pesos...", comentó Graciela, y Claudia seguía mintiéndole para que lo esperara al depósito de dinero, pero esto nunca pasó.

Fue así como pasó de una deuda de 2 a 5 millones y, para pagar ese monto, Graciela tuvo que sumar un trabajo de aseo de oficina del que sale cerca de la medianoche, a lo que se agrega ser dueña de casa y la cuidadora de su padre.

"Estoy decepcionada, no pensé que él me iba a jugar así, yo que lo quiero harto, que lo quiero como un hijo... No confíen en nadie, ni siquiera en los hijos que uno prácticamente ha criado. Qué pena que él haya jugado así conmigo; si no iba a ser capaz de pagarme, ¿por qué lo hizo? No lo entiendo", comentó.

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