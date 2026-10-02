"¡Ay, qué dolor!": Belén Soto decide eliminar tatuajes de su juventud y envía un consejo a sus seguidores

02 oct. 2026 - 17:15 hrs.

Luego de su soñado viaje a Grecia, Belén Soto regresó a la casa a la que se mudó a finales de junio junto a su pololo, el ingenero mexicano Daniel Cotic.

La actriz nacional dejó ver a sus seguidores que se está dedicando a la decoración de su nuevo hogar, aunque este no es el único aspecto de su vida que requiere una renovación.

La influencer también reveló en sus historias de Instagram que tomó la decisión de eliminar unos antiguos tatuajes que ahora encuentra molestos.

Belén Soto y su borrado de tatuajes

Belén Soto publicó una postal suya, recostada en la camilla del estudio donde fue a realizar el procedimiento. En la imagen se aprecian unas letras que tenía tatuadas en su antebrazo, atenuadas luego de la sesión.

"Decidí sacarme tres tatuajes que me hice en mis épocas de juventud que ya estaban explotados y no me gustaban tanto", escribió inicialmente.

"¡Ay, qué dolor! Pobre piel", lamentó, para luego dejar un consejo a sus seguidores. "¡Nunca hagan algo sin pensarlo tres veces, literal!", expresó.

Instagram @belen_soto

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