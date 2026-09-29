Paredes blancas y enormes librerías: Así avanza la decoración del hogar de Belén Soto

29 sept. 2026 - 16:00 hrs.

Belén Soto vive un gran momento en su vida de adulta independiente, y es que hace poco se cambió de hogar e inició un recorrido por la decoración.

Precisamente, la influencer chilena estaba en una serie de promociones por razones laborales y había dejado de lado su vida personal en redes sociales.

A raíz de esto, Soto apareció en sus historias de Instagram y reveló cómo va la decoración de su hogar en este momento.

Belén Soto muestra la decoración de su hogar

"Yo soy la peor porque nunca les mostré al final cómo ha ido quedando la decoración de nuestra casa, así que me voy a poner al día, les voy a mostrar", expresó.

En esa línea, comentó que "así van los libreros, aún no se han terminado, pero van de a poquito, llenándose", y pasó a enseñar una mesa de centro que le había llegado hace muy poco.

Enseguida pasó a mostrar el living y comedor, además de pedir recomendaciones de cuadros para una pared que les falta.

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