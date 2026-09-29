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Un ascensor cambiará la historia: Así es Libérame, la nueva teleserie vertical de Mega

  • Por Matías Rivera

Mega se ha destacado por una gran calidad en la historia de sus productos y "Libérame", la nueva teleserie vertical, no será la excepción. 

Precisamente, esta historia será protagonizada por Paula Luchsinger y Andrew Bargsted, quienes quedarán encerrados en un ascensor, instancia en la que ambos se darán cuenta de que esconden secretos muy oscuros, así como motivaciones especiales. 

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Ambos descubrirán que se pueden ayudar de forma mutua. Sin embargo, tendrán que sortear todo tipo de dificultades que tendrán cuando la puerta de ese ascensor se abra. 

Libérame, la nueva teleserie vertical de Mega. 

La producción también contará con la presencia de Etienne Bobenrieth, quien será un hombre que ocultará su verdadera personalidad al resto. 

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Asimismo, contará con la participación de Nathalia Aragonese y Solange Lackington, quienes volverán a formar parte de una producción de Mega

Libérame
Libérame / MEGA

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