Exclusivo: Video muestra el momento en que dos sujetos fueron abatidos por Carabineros en Cerrillos

29 sept. 2026 - 12:00 hrs.

El equipo de Mucho Gusto accedió de forma exclusiva a un registro que muestra el momento en que dos sujetos fueron abatidos en la comuna de Cerrillos, tras persecución policial.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, luego que dos hombres de 22 años huyeran de un control de rutina en la población Las Dunas en Lo Espejo, sector donde falleció el domingo el cabo segundo Cristopher Aguilera.

Video exclusivo de Mucho Gusto

Los individuos avanzaron por Lo Errázuriz hasta la intersección de avenida Pedro Aguirre Cerda, donde fueron alcanzados por personal de la 42.ª Comisaría de Radiopatrullas.

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En el video se puede apreciar el amplio contingente policial que llegó hasta el lugar y logró detener el vehículo. Posteriormente, funcionarios hicieron uso de sus armas de servicio, en un procedimiento que terminó con la vida de los sujetos.

Uno de los jóvenes mantenía tres órdenes de detención pendientes, dos por receptación y una por robo con intimidación.

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