Con cámaras y conexión directa con Carabineros: Así son los módulos de seguridad instalados en barrio Meiggs

29 sept. 2026 - 09:15 hrs.

La Municipalidad de Santiago, en conjunto con la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs y la Comunidad China en Chile, comenzó la instalación de modernos módulos con el fin de resguardar la seguridad en el barrio Meiggs y Plaza de Armas.

El coordinador de barrios comerciales de la Municipalidad de Santiago, Ricardo Sáez, destacó que "esto es parte de un convenio de cooperación con el municipio de Lishui en China, además de la colaboración con el sector privado".

"Esta donación consiste de dos centros de comando, y además hay ocho módulos que son de control de acceso, que van a estar instalados en distintos puntos de acceso del barrio Meiggs y Plaza de Armas", agregó.

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Así son los módulos de seguridad instalados en barrio Meiggs y Plaza de Armas

Los módulos cuentan con una central de cámaras de seguridad y equipamiento tecnológico capaces de monitorear los alrededores del sector a tiempo real.

Además, tienen conexión directa con Carabineros y la central municipal, que funcionará los siete días de la semana las 24 horas del día.

También tienen un mesón de atención al público donde las personas pueden realizar sus denuncias por delitos y comunicarse con los encargados de seguridad.

El espacio cuenta también con un baño, aire acondicionado y solo se puede acceder a través de un lector de huella.

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