Trasladaban a un hombre baleado: Cuatro personas terminan heridas tras choque de alta energía en San Miguel

25 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Un impactante accidente se produjo durante esta madrugada en San Miguel, específicamente en la intersección de Salesianos con Gran Avenida, donde un vehículo chocó, volcó y derribó un poste de luz.

Precisamente, la periodista Kathy Ibáñez se trasladó hasta la esquina donde contó que a las 3 de la mañana venía un automóvil por Gran Avenida con dos personas, una mujer que venía conduciendo y un hombre herido de bala en una de sus manos.

Avanza rápido, porque iban rumbo al Hospital Barros Luco y se pasan la luz roja, instante en el que impactan a un vehículo con ciudadanos chinos que iba por Salesianos, el que empezó a girar.

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Impactante choque en San Miguel

"No hay certeza todavía, porque Carabineros confirmó que hay diligencias en curso, en una población de Lo Espejo de donde se presume que vendría el hombre baleado por alguna situación...", expresó Ibáñez.

De igual forma, la periodista aclaró que de momento no hay detenidos por estos hechos, ya que todos los involucrados se encuentran en el Hospital Barros Luco constatando lesiones y siendo atendidos según la gravedad de sus lesiones, aunque todos fuera de riesgo vital.

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