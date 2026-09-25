Con probabilidad de tormenta eléctrica: Anuncian lluvias para la próxima semana en Santiago

25 sept. 2026 - 09:20 hrs.

Durante esta mañana, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, llegó hasta Mucho Gusto con una noticia que no agradó a muchos integrantes del programa: la próxima semana llovería en Santiago.

Precisamente, el profesional del tiempo arribó hasta Mucho Gusto y fue de inmediato Marianne Schmidt quien le preguntó si era verdad que la próxima semana podríamos tener algunas precipitaciones en la Región Metropolitana.

"Sí, a toda esa pregunta sí, porque estamos con el fenómeno de "El Niño" en la categoría muy fuerte o "Superniño", más coloquial, y esta situación continúa en aumento", dijo en un comienzo.

Anuncian lluvias para la próxima semana en Santiago

El meteorólogo partió diciendo que sábado y domingo tendríamos una máxima de 22° con un cielo que tendrá nubosidad parcial, pero hacia la precordillera será más espesa y con algunas gotitas ocasionales el domingo.

Cambiando de foco, el lunes la capital se vería afectada por algunos chubascos que iniciarían cerca de las 15:00 horas. Asimismo, destacó que existe un 30% de probabilidad de tormentas para tomar las precauciones necesarias.

De igual forma, aclaró que el lunes la máxima alcanzaría los 19°, mientras que el martes habrá nubosidad parcial que también tendrá chubascos aislados.

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