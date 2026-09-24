Gonzalo Ramírez cuestiona funeral de 'El Poroto': "No sé si a otro chileno lo sepultan a las 8 de la noche"

24 sept. 2026 - 10:20 hrs.

Luego del estricto despliegue policial con el cual se desarrolló el funeral de Héctor Cárdenas, alias "El Poroto", los conductores de Mucho Gusto mostraron su indignación por lo ocurrido al interior del cementerio Parque Sendero de San Bernardo.

El cortejo fúnebre llegó cerca de las 17:00 horas del miércoles al recinto; sin embargo, la ceremonia no se desarrolló hasta pasada las 20:00 horas, transgrediendo lo estipulado por las autoridades.

La indignación de Gonzalo Ramírez

Precisamente, Gonzalo Ramírez comentó que "no sé si otro chileno o chilena es sepultado a las 8 de la noche. Porque hasta donde entiendo, acá hay márgenes horarios, si no se sepultaba a cierta hora, se iba a fosa común".

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"Acá el tope se transgredió", agregó el conductor del matinal, que cuestionó que se haya esperado la llegada de la hermana de "El Poroto", quien había sido detenida al ingresar al cementerio.

Además, el comunicador hizo hincapié en que "no cualquiera, que yo sepa, toma una Maserati; las exequias cuestan plata y yo imagino lo que es tener ese vehículo, pero extraordinariamente lujoso. El vehículo de la hermana también, un vehículo muy costoso".

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