Con fuerte contingente policial: Así fue el funeral express de "El Poroto"

24 sept. 2026 - 09:45 hrs.

Bajo un estricto despliegue de Carabineros se desarrolló el pasado miércoles el funeral de Héctor Cárdenas, apodado "El Poroto", uno de los líderes narcos que operaba en la comuna de Lo Espejo y que amenazó de muerte a la alcaldesa de la comuna.

El sujeto murió la tarde del martes tras recibir alrededor de ocho disparos cuando llegaba a su domicilio en la población José María Caro.

Funeral de alto riesgo

Debido a su perfil delictual y los antecedentes que manejaba la policía, la Delegación Presidencial Metropolitana catalogó su funeral de alto riesgo. Por ello, se impidió que se efectuara un velatorio tradicional.

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Tras la entrega del cuerpo en el Servicio Médico Legal (SML) el cortejo fúnebre fue custodiado hasta el cementerio Parque del Sendero, ubicado en la comuna de San Bernardo.

Si bien el cortejo fúnebre arribó cerca de las 17:00 horas, la ceremonia no se desarrolló hasta pasadas las 20:00 horas.

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