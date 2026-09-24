"Amenazaron con la pistola en la cabeza": El desgarrador relato tras violento turbazo en Maipú

24 sept. 2026 - 09:20 hrs.

La noche del miércoles, una familia fue víctima de un violento turbazo al interior de su casa en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. Una banda de al menos ocho delincuentes irrumpió en el domicilio de las víctimas, las amenazó y escapó con especies avaluadas en $3 millones.

Las víctimas corresponden a la hija del dueño de casa de 41 años junto a sus hijos de 13 y 18 años, además del yerno de 20 años.

Delincuentes se hicieron pasar por Carabineros

Luis Cartagena, padre de la mujer mayor que estaba en la casa a la hora del turbazo, contó que iba al hospital cuando recibió una llamada telefónica que le avisó de lo sucedido.

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“Mi nieto de 13 años sintió golpes afuera y, cuando mira, ve que están los tipos tratando de abrir la reja. Se escondió, le avisó a la mamá y los tipos ya estaban adentro”, comenzó señalando el hombre.

Añadió que los sujetos, antes de ingresar a la casa, afirmaron ser funcionarios de Carabineros, pero que no tenían vestimenta ni identificación.

Cartagena también comentó que “mi hija mayor es la que está traumada, le pusieron la mano en los ojos y con la pistola en la cabeza”.

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