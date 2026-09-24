Delincuentes aseguraron ser funcionarios de Carabineros: Familia sufre violento turbazo en Maipú

24 sept. 2026 - 08:55 hrs.

Una familia fue víctima la noche del miércoles de un violento turbazo al interior de su casa en la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por el periodista Danilo Villegas en Mucho Gusto, un grupo de al menos ocho personas desconocidas ingresó al domicilio forzando el portón de acceso.

Violento turbazo en Maipú

Aseguraron ser funcionarios de Carabineros, para una vez dentro intimidar con armas de fuego a la familia compuesta por la hija del dueño de 41 años, un joven de 20 y dos adolescentes de 13 y 18 años.

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Los delincuentes sustrajeron distintas especies, entre televisores, una consola Xbox, una tablet, dinero en efectivo y una mochila escolar. Todo esto avaluado en $3 millones.

Al exterior del domicilio se encontraron vainas percutadas, por lo que se presume que durante el escape habrían efectuado disparos al aire.

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