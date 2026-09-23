Roban semáforos y luminarias para vender sus piezas: Delincuentes dejan calles sin infraestructura por semanas

23 sept. 2026 - 12:15 hrs.

Los robos de semáforos y luminarias pueden resultar insólitos. Sin embargo, es más común de lo que parece y se ha convertido en el blanco favorito de los delincuentes que buscan reducir sus piezas para la venta en el comercio ilegal.

Hay denuncias en diferentes comunas: Lo Espejo, Huechuraba, Cerrillos, Peñaflor y Estación Central son solo algunas de las más afectadas.

Así operan delincuentes que roban luminarias y semáforos

Un video al cual tuvo acceso Mucho Gusto muestra a dos sujetos que se acercan lentamente con una cuerda hasta el poste de una luminaria pública. Trepan, amarran las estructuras y luego utilizan la fuerza de un vehículo para arrancarlas desde su base. Una vez en el suelo, las cargan y, como si nada, escapan con ellas.

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Estos robos dejan como consecuencia infraestructura pública destruida y sectores que pueden quedar sin iluminación y/o semáforos en las calles por semanas. Y es que su reposición puede bordear entre los $20 millones a $90 millones, dependiendo de la complejidad.

Es un delito que tiene asociada una pena de presidio menor en su grado medio máximo, es decir, pueden ir desde los 541 días hasta los 5 años de privación de libertad efectiva.

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