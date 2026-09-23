"Casi un 100% de probabilidad de evento extremo": Advierten por río atmosférico en el sur del país

23 sept. 2026 - 10:20 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, habló este miércoles en Mucho Gusto sobre el comportamiento del sistema frontal acoplado a un potente río atmosférico categoría 4 que afecta desde el martes en la noche al país.

Leyton advirtió que existe casi un 100% de probabilidad de que se comporte como un evento extremo en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

La advertencia de Jaime Leyton

Mientras que en Biobío y Ñuble hay al menos un 80% de probabilidad de que tenga características de un evento extremo.

Mega

El experto explicó que el sistema frontal asociado a un río atmosférico categoría 4 dejaría grandes cantidades de agua durante este miércoles en las regiones mencionadas.

De hecho, destacó que hasta la mañana de esta jornada Corral ya acumulaba más de 130 milímetros, monto que ascendería con el correr de las horas.

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