Fue atacado cuando llegaba a su casa: Lo que se sabe del asesinato de "El Poroto", líder narco de Lo Espejo
La tarde del martes se reportó el asesinato de Héctor Cárdenas Venegas, conocido como "El Poroto", uno de los líderes narco con mayor influencia en la población José María Caro y que había sido vinculado con las amenazas de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.
El hecho ocurrió cuando el sujeto llegaba a su casa a bordo de un automóvil. En la intersección de los pasajes 21 Sur con 6 Poniente, fue abordado por desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones.
Asesinan a narco que amenazó de muerte a alcaldesa de Lo Espejo
Cárdenas fue trasladado por familias hasta el SAR Julio Acuña Pinzón. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar.
Según antecedentes preliminares, habría recibido impactos balísticos en el tórax y otro en la cabeza. Así como también se levantaron entre ocho y nueve vainillas en el lugar de los hechos.
El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), con la intención de identificar a los responsables del ataque.
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