Fue atacado cuando llegaba a su casa: Lo que se sabe del asesinato de "El Poroto", líder narco de Lo Espejo

23 sept. 2026 - 08:58 hrs.

La tarde del martes se reportó el asesinato de Héctor Cárdenas Venegas, conocido como "El Poroto", uno de los líderes narco con mayor influencia en la población José María Caro y que había sido vinculado con las amenazas de muerte contra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

El hecho ocurrió cuando el sujeto llegaba a su casa a bordo de un automóvil. En la intersección de los pasajes 21 Sur con 6 Poniente, fue abordado por desconocidos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

Asesinan a narco que amenazó de muerte a alcaldesa de Lo Espejo

Cárdenas fue trasladado por familias hasta el SAR Julio Acuña Pinzón. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar.

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Según antecedentes preliminares, habría recibido impactos balísticos en el tórax y otro en la cabeza. Así como también se levantaron entre ocho y nueve vainillas en el lugar de los hechos.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), con la intención de identificar a los responsables del ataque.

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