Sigrid Alegría y Mónica Godoy hablan sobre cómo será Prohibida Obsesión: "Habla de lo que no debiera hablarse"

22 sept. 2026 - 14:10 hrs.

Este lunes 28 de septiembre se estrena la nueva teleserie nocturna de Mega, Prohibida Obsesión, por lo que Mónica Godoy y Sigrid Alegría llegaron hasta Mucho Gusto para hablar de esta propuesta del Área Dramática.

Precisamente, esta teleserie girará en torno a la historia de Luciano (Diego Muñoz), quien está casado con Antonia (Sigrid Alegría) y quien piensa que tiene su vida resuelta y feliz.

Sin embargo, durante una noche de fiesta se encontrará con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven mujer que lo descontrolará y cambiará por completo su futuro.

Sigrid Alegría y Mónica Godoy hablan de Prohibida Obsesión

"Va después de la nocturna, tenemos la nocturna después de la noticia y después una súper nocturna porque es una teleserie muy audaz, es muy para adultos", dijo en un comienzo Sigrid.

Enseguida, la actriz explicó que el hilo conductor es la infidelidad, donde Mónica expresó que "el hombre maduro empieza a mirar a la chica joven; eso pasa, lamentablemente, muchas veces...", mientras que Sigrid agregó que lo que pasa acá es muy curioso, ya que toda la perfección de una pareja se vuelve aburrida y monótona, lo que termina afectando su relación.

"Una noche que fue una inyección al alma para él. Gente atractiva te vas a encontrar toda tu vida, pero uno tiene razón", comentó Sigrid por la situación que ocurre en aquella noche con Luciano, a lo que Mónica aclaró que estas cosas pasan, pero al ser personas adultas tenemos que tomar decisiones.

Mucho Gusto / MEGA

Por su parte, Mónica, quien da vida a Paloma, explicó que su personaje está casado con Dante (Andrés Velasco), los que son un poco de alivio cómico, pero que sufren en lo económico, siendo él quien miente en la relación para esconder lo que ocurre.

"La teleserie es un cahuín eterno, la vida es un cahuín, pero hacemos como que no. Está muy bien escrita, muy bien estudiada, pero esta cosa habla de todo lo que no debiera hablarse", aseguró Sigrid.

¡No lo olvides! Gran estreno de Prohibida Obsesión este lunes 28 de septiembre después de Reunión de Superados.

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