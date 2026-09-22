Río atmosférico categoría 4 llega a Chile: A esta hora comienzan las intensas precipitaciones

22 sept. 2026 - 08:54 hrs.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, abordó en detalle el sistema frontal que estará acompañado por un río atmosférico de categoría 4, fenómenos que dejarán importantes montos de lluvias en varias partes del país.

De acuerdo al pronóstico entregado en Mucho Gusto, el sistema comenzará a ingresar la tarde-noche de este martes 22 de septiembre, concentrándose mayormente en la Región de Los Ríos.

¿A qué hora comienzan las lluvias?

Una de las características de este fenómeno en la zona sur y en la zona centro sur es que no solo hay un día de intensas precipitaciones, sino que el miércoles estas continúan en las zonas cordilleranas. Por lo tanto, los ríos interiores demorarán en descender su caudal.

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"Si llegan a crecer los ríos secundarios muy rápidamente, como se estima en esta zona entre miércoles y jueves, se va a demorar su descenso, y eso es lo que es el riesgo de las inundaciones aguas abajo”", detalló Leyton.

El experto señaló que el miércoles 23 de septiembre se intensifica en toda la zona centrosur, con el sistema frontal moviéndose lentamente hacia el norte de nuestro país.

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