"Se baña por partes": La insólita respuesta que habría recibido clienta de Enel tras reclamo por altos cobros

21 sept. 2026 - 13:30 hrs.

Elizabeth Alegría vive en Pudahuel y es una de las más de 56 mil afectadas por "cobros fantasmas" en cuentas de la luz, asociados a anomalías descubiertas en equipos de la marca Nansen instalados por la empresa Enel Distribución.

La mujer relató en Mucho Gusto que, en uno de sus llamados a la empresa eléctrica, la ejecutiva aludió a que el aumento del consumo de su vivienda era generado por el termo eléctrico, entregándole una insólita solución.

"Ella me dice: 'Para ahorrar, caliente agua en un hervidor y se baña por partes'. Eso es lo que las ejecutivas de Enel le dan de respuesta al cliente", acusó.

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Alegría calificó de ridícula la respuesta que recibió de parte de la trabajadora, asegurando que replicó que "se guardara su recomendación por ahí".

Asimismo, indicó que Enel tenía conocimiento de que los medidores estaban defectuosos y aún así decidieron realizar su instalación.

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