Sebastián Jiménez denuncia millonaria estafa: Jefa de finanzas lo habría defraudado en más de $100 millones

21 sept. 2026 - 11:25 hrs.

El veterinario y figura de televisión Sebastián Jiménez, conocido como Lindorfo, denuncia haber sido víctima de una millonaria estafa.

Según relató en Mucho Gusto, la principal acusada del engaño a su empresa SocialAst. es la jefa de finanzas, Jimena Aracena. A ella se suma la figura de Cristián Bravo, pareja de la mujer y contador externo de la empresa.

Denuncia millonario fraude en su empresa

Jiménez indicó que la empresa trabajaba con más de 150 proveedores, quienes le comenzaron a manifestar que no recibían sus pagos. "Me llamaban y me decían: ‘Sebastián, ¿sabe por qué no nos pagan?'", señaló.

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"Entonces yo le decía: 'Oye, Jimena, hazte cargo de esto y con mi socio'. Al final no llegaban a nada, se enredaba todo, no pagaba y seguían", agregó.

Con estos problemas que se extendieron por largos meses, Lindorfo decidió contratar a una persona externa para revisar las finanzas, momento en el que descubrió que la empresa fue defraudada con $100 millones. Y es que la mujer habría realizado una serie de transferencias bancarias que simulaban pago a proveedores, pero que en realidad iban a personas cercanas a ella.

La acusada confesó el fraude y el modus operandi que llevó a cabo, lo que, a su juicio, da a entender que todo fue preparado.

"Se descubrió después de poner la querella que ellos (Jimena y Cristián Bravo) habían hecho lo mismo con la empresa anterior donde habían trabajado", agregó.

Por último, Jiménez indicó que, de momento, se ha acreditado que su empresa fue defraudada en alrededor de $100 millones, pero han ido apareciendo otras aristas que podrían aumentar exponencialmente el monto.

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