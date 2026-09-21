¡Gonzalo Ramírez vuelve a Mucho Gusto!: Así fue su reencuentro con Karen Doggenweiler

21 sept. 2026 - 08:53 hrs.

Durante este lunes 21 de septiembre, Gonzalo Ramírez sorprendió a los televidentes al tomar la conducción de Mucho Gusto en reemplazo de José Antonio Neme, quien decidió tomarse un pequeño descanso.

Este fue uno de los temas más comentados los días previos, donde la ola de especulaciones se tomó los principales portales de farándula. De hecho, los propios conductores sacaron la voz y discutieron sobre sus eventuales reemplazos.

La sorprendente aparición de Gonzalo Ramírez

Con todo esto y con un bien celebrado fin de semana XL por Fiestas Patrias, Karen Doggenweiler apareció este lunes muy bien acompañada por su amigo.

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"¡Gonzalo Ramírez con nosotros!", dijo la comunicadora, mientras le daba un fuerte abrazo al periodista que por largo tiempo compartió precisamente la conducción de Mucho Gusto con Karen, Neme y Natasha Kennard.

Con una sonrisa de oreja a oreja y con la humildad que tanto lo caracteriza, Ramírez agradeció la invitación para estar una vez más en el matinal.

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