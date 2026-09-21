Medidores seguían corriendo: Más de 56 mil hogares denuncian "cobros fantasmas" en cuentas de la luz

21 sept. 2026 - 13:10 hrs.

Más de 56 mil hogares de la comuna de Pudahuel acusan "cobros fantasmas" en sus cuentas de luz. Y es que sus medidores seguían registrando energía incluso cuando no había ningún tipo de consumo en las viviendas.

El caso llevó a los usuarios a realizar las respectivas denuncias por cobros excesivos, con lo que se comprobó que los medidores marca Nansen continuaban avanzando pese a que los artefactos eléctricos estaban desconectados.

Medidores de luz seguían avanzando con todo apagado

Ante la gravedad de los hechos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargo contra la empresa de Enel Distribución por el incumplimiento de su obligación de medir y ordenó suspender la facturación del servicio eléctrico a todos los afectados.

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De igual forma, se estableció reemplazar los 56 mil equipos de los afectados por equipos que cumplan con la normativa vigente.

Desde Enel manifestaron que se trata de una situación particular relacionada con algunos equipos convencionales instalados en una zona de concesión.

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