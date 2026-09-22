¡No perdonan nada! Delincuentes roban mausoleos y esculturas del Cementerio Católico de Santiago

22 sept. 2026 - 11:40 hrs.

El Cementerio Católico de Santiago dejó de ser un lugar de descanso para quienes ya no están en este mundo. Y es que irrespetuosos delincuentes ven en sus bóvedas y mausoleos una opción perfecta para sustraer y conseguir dinero fácil.

Candados, manillas, argollas y esculturas son los blancos preferidos de un grupo de personas a las que parece no importarles nada.

En el mausoleo de la familia Mondino había un Cristo de bronce. Una escultura que, según especialistas, es digna de un museo y, de hecho, pesaba 50 kilos y costaba aproximadamente $10 millones. Sin embargo, de un día para otro, simplemente desapareció por personas que lo robaron y que solo dejaron dos dedos.

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Pero este no es el único caso; son múltiples los mausoleos ultrajados con rejas de seguridad que los delincuentes rompen para llevarse todo a su paso, como el de la familia Herrera Vergara.

Situación similar ocurrió en el memorial del doctor Luis Calvo Mackenna, donde solo dejaron una de las seis placas que tenía.

¿Quiénes son los autores de estos robos?

Nicolás Bergerie, gerente general del Cementerio Católico de Santiago, indicó que los autores de estos delitos son "básicamente drogadictos; lo que buscan es especies que puedan, de cierta forma, transformar en dinero o en droga".

A pesar de las medidas que han tomado con el apoyo de drones y de personal de seguridad, las familias afectadas aseguran que desde la administración las respuestas no llegan.

Al ser un monumento histórico, el Consejo de Monumentos Nacionales, en un comunicado, señaló que denunciará ante el Ministerio Público los robos. Y que, si bien ejercen la tuición sobre el monumento, legalmente le corresponde a la administración del cementerio católico la vigilancia cotidiana del recinto, el control de accesos, la operación de cámaras y la presencia de guardias.

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