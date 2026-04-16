Despega primer vuelo de expulsión de migrantes del gobierno de Kast: 40 extranjeros fueron deportados

16 abr. 2026 - 12:15 hrs.

Durante la jornada de este jueves se llevó a cabo el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

A eso de las 07:20 horas despegó desde la Base Aérea Pudahuel de la Fuerza Aérea de Chile el avión para expulsar a 40 extranjeros, 12 de nacionalidad boliviana, 9 ecuatorianos y 19 colombianos, acompañados cada uno de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

40 migrantes expulsados en primer vuelo del gobierno de Kast

Todos ellos han cometido algún delito en nuestro país, tales como ingreso por paso no habilitado, receptación de vehículos, tráfico ilícito de drogas, robo con violencia y lesiones menos graves o amenazas.

Mega

Cabe destacar que del total, 25 corresponden a expulsiones vía administrativa y 15 judiciales por delitos.

El itinerario contempla aterrizar en primer lugar en Santa Cruz, Bolivia, para concretar la entrega de 12 ciudadanos de ese país. Posteriormente, el avión despegará hacia Ecuador, específicamente a Quito, para finalaizar en Bogotá, Colombia.

Todo sobre Mucho gusto